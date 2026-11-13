USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

14-ноябрга карата аба ырайы

17:31, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең,14-ноябрда күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Түндө жана эртең менен айрым жерлерде туман түшөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 0…-5 күндүз +4…+9

Таласта түнкүсүн 0…-5 күндүз +3…+8

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн+1…+6 күндүз +8…+13

Ысык-Көлдө түнкүсүн -4…+1 күндүз +3…+8

Нарында түнкүсүн-1…-6 күндүз +3…+8

Бишкекте түнкүсүн 0…-2, күндүз +6…+8 градус болот

Тема боюнча материалдар

Шашылыш билдирүү! Өлкөнүн түштүк аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт

13-ноябрга карата аба ырайы

Нарында аба-ырайына байланыштуу Сары-Кыр жана Кында ашуулары жабылды

12-ноябрга карата аба ырайы

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18