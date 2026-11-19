Суусамырда бала бакча жана мектеп китепканасы жайгашкан имарат өрттөнүп жатат
Чүй облусунун Суусамыр өрөөнүндөгү Кызыл-Ой айылында бала бакча, мектеп китепканасы жана ашкана жайгашкан имараттан ири өрт чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти.
Алдын ала маалыматтар боюнча, жалын тез жайылып, имаратты каптаган. Күбөлөр өрттүн күчтүү болуп жатканын айтышууда.
Жергиликтүү тургундардын айтымында, өрт чыккандан бери эки саатка жакын убакыт өтсө да, ӨКМдин өрт өчүрүү бөлүмдөрү окуя болгон жерге азырынча жете элек.
Айыл алыскы аймакта жайгашкандыктан, куткаруучулардын жетүүсү кыйынчылык жаратышы мүмкүн экени белгиленүүдө. Өрттүн келип чыгуу себептери, келтирилген