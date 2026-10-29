Кыргызстанга Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов иш сапар менен келди
БүгүнКыргызстанга Казакстандын Премьер-министри Олжас Бектенов расмий сапар менен келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдирди.
Маалыматка ылайык,«Манас» эл аралык аэропортунан аны Кыргызстандын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды.
Аэропортто эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, кызыл килем төшөлүп, ардак кароол тизилди.
Расмий сапардын алкагында өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү жүргүзүлөт, мындан тышкары Министрлер Кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиев жана Казакстандын Премьер-министри Олжас Бектенов Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы аймактар аралык кызматташтык боюнча экинчи форумуна катышат жана кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин он төртүнчү жыйынын өткөрүшөт.