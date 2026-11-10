USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Адылбек Касымалиев бүгүн Түркиядагы климаттык конференцияга катышат

08:19, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ушул жылдын 10-12-ноябрь күндөрү Түркияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу МинКабдын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык,Министрлер кабинетинин төрагасы Анталья шаарында өтө турган БУУнун Климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясына катышуучу тараптардын 31-конференциясына (COP31) катышат.

Сапардын алкагында Адылбек Касымалиев иш-чаранын ачылыш аземине, ошондой эле «Тоо күн тартибин алдыга жылдыруу: мөңгүлөр жана криосфера, температуранын чектүү көрсөткүчтөрү ашып кеткен шартта туруктуулукту бекемдөө, биргелешкен жоопкерчилик жана туруктуу каржылоо» деп аталган жогорку деңгээлдеги сессияга катышат

Тема боюнча материалдар

Ош шаарында дээрлик 1 миллиард сомго мектеп ачылды

Адылбек Касымалиев маданият кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады

Кыргызстан менен Казакстандын кызматташтыгы боюнча 14 документке кол коюлду

Бишкекте Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусу өттү

МинКаб төрагасы Транспорт министрлигине 50дөн ашык жаңы жол техникасын тапшырды

Өлкөдө курулуш материалдарын импорттоого коюлган чектөө мөөнөтүнөн мурда алынды

Кыргызстанга Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов иш сапар менен келди

Адылбек Касымалиев Швейцария Улуттук кеңешинин төрагасы менен жолугушту

МинКаб төрагасы агроөнөр жай кызматкерлерин майрамы менен куттуктады

МинКаб төрагасы социалдык коргоо кызматкерлерин майрамы менен куттуктады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18