Бишкекте «Жал-23» кичи районундагы айрым үйлөрдө жылуулук жана ысык суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектеги «Жал-23» кичи районунун айрым үйлөрүндө жылуулук жана ысык суу берүү токтотулат. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет.
Маалыматка ылайык, № 72 мектептин кошумча корпусун борборлоштурулган жылуулук менен камсыздоо тутумуна кошуу иштерине байланыштуу бүгүн, 19-ноябрда саат 09:00дөн 15:00гө чейин төмөнкү турак үйлөрдө ысык суу жана жылуулук убактылуу өчүрүлөт:
«Жал-23» кичи району — № 35, 33, 31, 28/1, 28, 29, 26, 25, 24, 23, 23/1, 22, 21, 20 үйлөр.
Иштер аяктагандан кийин ысык суу жана жылуулук берүү калыбына келтирилет.
«Бишкекжылуулукэнерго» муниципалдык ишканасы убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн тургундардан кечирим сурайт жана түшүнүү менен кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирет.