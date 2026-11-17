Бишкектин борборунда жылуулук жана ысык суу убактылуу өчүрүлдү
Бишкекте бир катар турак үйлөргө жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу токтотулганын шаар бийлиги билдирди.
Муниципалитет буга жылуулук тармагынын бузулган тилкесин оңдоо иштери себеп болгонун маалымдады.
Төмөнкү даректерде өчүрүүлөр болду:
- Панфилов көчөсү, № 124, 145, 151, 153;
- Логвиненко көчөсү, № 3в;
- Чуйков көчөсү, № 125;
- Панфилов көчөсү, № 130, 132, 147/2, 149, 149а;
- Чуйков көчөсү, № 110.
«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы оңдоо иштерин күн ичинде аяктоо пландалып жатканын билдирди. Бузулуулар жоюлгандан кийин жылуулук жана ысык суу берүү калыбына келтирилет.
Эске салсак, Бишкекте жылуулук берүү сезону 28-октябрда башталган.