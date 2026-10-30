USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Бишкекте Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусу өттү

13:40, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

«Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Кыргызстанга расмий сапар менен келген Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновдун расмий жолугушуу аземи өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма соз кызматы билдирди.

Жолугушуу аземинде эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилди.

Өкмөт башчыларынын саламдашуусунан кийин Кыргызстандын жана Казакстандын мамлекеттик гимндери жаңырды.

Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын саламдашуусунан соң, расмий делегация мүчөлөрү тааныштырылды.

Эске салсак, Олжас Бектенов Кыргызстанга кечээ келген. Буга чейин сапардын алкагында өкмөт башчылары сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү кабарланган. Мындан сырткары, Адылбек Касымалиев менен Олжас Бектенов Кыргызстан менен Казакстандын аймактар аралык кызматташуусунун экинчи форумуна катышып, Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 14-жыйынын өткөрүшөт.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстан менен Казакстандын кызматташтыгы боюнча 14 документке кол коюлду

МинКаб төрагасы Транспорт министрлигине 50дөн ашык жаңы жол техникасын тапшырды

Өлкөдө курулуш материалдарын импорттоого коюлган чектөө мөөнөтүнөн мурда алынды

Кыргызстанга Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов иш сапар менен келди

Адылбек Касымалиев Швейцария Улуттук кеңешинин төрагасы менен жолугушту

МинКаб төрагасы агроөнөр жай кызматкерлерин майрамы менен куттуктады

МинКаб төрагасы социалдык коргоо кызматкерлерин майрамы менен куттуктады

Кыргызстан менен Түркия жаңы инвестициялык долбоорлорду талкуулашты

Министрлер кабинети картошка импортуна жарым жылга тыюу салды

Авиация кызматкерлеринин күнү: Кыргызстан дагы төрт учак сатып алышы мүмкүн

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18