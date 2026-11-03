USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Бишкекте баңгизат саткан интернет-дүкөндүн уюштуруучусу кармалды

14:05, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте ИИМдин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери бир нече жылдан бери баңгизаттарды жана психотроптук заттарды сатып келген интернет-дүкөндүн ишмердүүлүгүнө бөгөт коюшту. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти.

Шектүү оперативдүү иш-чаралардын жүрүшүндө баңгизат көмүлүүчү жерди белгилеп жаткан учурда кармалган.

Милиционерлер анын унаасынан ак түстөгү күкүм сымал заты бар түрмөктү табышкан. Көмүлүүчү жерден дагы бир түрмөк табылган.

Кармалган адамдын үйүнөн өсүмдүктөрдү өстүрүүгө арналган жабдуулар, ар кандай идиштердеги суюктуктар, таңгактоочу материалдар жана таразалар чыккан. Укук коргоочулар сатууга даярдалган марихуана, гашиш жана героинди алып коюшкан.

Блок YouTube

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, алынган заттардын сатуудагы баасы 4,5 миллион сомду түзүшү мүмкүн эле.

Шектүүнүн телефондорунан «А» интернет-дүкөнүнүн Telegram-профили жана баңгизаттардын, психотроптук заттардын, ошондой эле марихуана уруктарынын ири партияларын сатып алууга тиешеси бар деп болжолдонгон башка аккаунттар табылган.

ИИМдин маалыматы боюнча, кармалган жаран баңгизаттарды Бишкек шаарына жана Чүй облусуна жайылтып келген интернет-дүкөндүн уюштуруучуларынын бири болуп саналат.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18