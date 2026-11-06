7-ноябрга карата аба ырайы
Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 7-ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми тоолуу райондордо түнкүсүн кар жаашы мүмкүн.
Аймактарда абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +4… +9, күндүз +20… +25;
Талас жергесинде түнкүсүн +3… +8, күндүз +15… +20;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4… +9, күндүз +20… +25;
Нарын аймагында түнкүсүн 0… -5, күндүз +8… +13;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0… +5, күндүз +9… +14;
Бишкек шаарында түнкүсүн +6… +8, күндүз +22… +24 градус болот.