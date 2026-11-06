USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

7-ноябрга карата аба ырайы

17:30, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 7-ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми тоолуу райондордо түнкүсүн кар жаашы мүмкүн.

Аймактарда абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +4… +9, күндүз +20… +25;

Талас жергесинде түнкүсүн +3… +8, күндүз +15… +20;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4… +9, күндүз +20… +25;

Нарын аймагында түнкүсүн 0… -5, күндүз +8… +13;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0… +5, күндүз +9… +14;

Бишкек шаарында түнкүсүн +6… +8, күндүз +22… +24 градус болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18