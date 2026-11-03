4-ноябрга карата аба ырайы
Эртең, 4-ноябрда түнкүсүн республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт.
Абанын температурасы:
Чүй менен Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +16…+21
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн +3…+8 күндүз +17…+22
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +10…+15
Нарында түнкүсүн -6…-1 күндүз +10…+15
Бишкекте түнкүсүн +5…+7, күндүз +19…+21 градус болот.