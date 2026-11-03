USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

4-ноябрга карата аба ырайы

17:30, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 4-ноябрда түнкүсүн республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт.

Абанын температурасы:

Чүй менен Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +16…+21

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн +3…+8 күндүз +17…+22

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +10…+15

Нарында түнкүсүн -6…-1 күндүз +10…+15

Бишкекте түнкүсүн +5…+7, күндүз +19…+21 градус болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18