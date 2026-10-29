30-октябрга карата аба ырайы
Эртең, 30-октябрда күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн -3…+2, күндүз 12…17;
Таласта түнкүсүн -3…+2, күндүз 10…15;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3…8, күндүз 16…21;
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…5, күндүз 10…15;
Нарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 10…15.
Бишкекте түнкүсүн 0…2° жылуу, күндүз 13…15° жылуу болот.