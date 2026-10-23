24-октябрда күтүлгөн аба ырайы
Эртең, 24-октябрда күндүз өлкөнүн айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +5…+10
Таласта түнкүсүн 0…+6 күндүз +6…+11
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +3…+8 күндүз +15…+20
Ысык-Көл облусу түнкүсүн -1…+6 күндүз +4…+9
Нарында түнкүсүн -1…-6 күндүз +10…+15
Бишкекте түнкүсүн -1…-3, күндүз +8…+10 градус болот.