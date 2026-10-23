USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

24-октябрда күтүлгөн аба ырайы

17:18, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 24-октябрда күндүз өлкөнүн айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +5…+10

Таласта түнкүсүн 0…+6 күндүз +6…+11

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +3…+8 күндүз +15…+20

Ысык-Көл облусу түнкүсүн -1…+6 күндүз +4…+9

Нарында түнкүсүн -1…-6 күндүз +10…+15

Бишкекте түнкүсүн -1…-3, күндүз +8…+10 градус болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18