USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

23-октябрга карата аба ырайы

17:30, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 23-октябрда айрым тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +7…+12

Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +9…+14

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4…+9 күндүз +15…+20

Ысык-Көлдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +8…+13

Нарында түнкүсүн -4…+1 күндүз +13…+18

Бишкекте түнкүсүн 0…+2 күндүз +9…+11 градус болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18