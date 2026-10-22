23-октябрга карата аба ырайы
Эртең, 23-октябрда айрым тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +7…+12
Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +9…+14
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4…+9 күндүз +15…+20
Ысык-Көлдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +8…+13
Нарында түнкүсүн -4…+1 күндүз +13…+18
Бишкекте түнкүсүн 0…+2 күндүз +9…+11 градус болот.