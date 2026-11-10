11-ноябрга карата аба ырайы
Эртең,11-ноябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде кар, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +3…+8
Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +2…+7
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +5…+10 күндүз +6…+11
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +6…+11
Нарында түнкүсүн -5…0 күндүз +5…+10
Бишкекте түнкүсүн +4…+6, күндүз +5…+7 градус болот.