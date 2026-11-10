USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

11-ноябрга карата аба ырайы

17:30, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең,11-ноябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде кар, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +1…+6 күндүз +3…+8

Таласта түнкүсүн +1…+6 күндүз +2…+7

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +5…+10 күндүз +6…+11

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0…+5 күндүз +6…+11

Нарында түнкүсүн -5…0 күндүз +5…+10

Бишкекте түнкүсүн +4…+6, күндүз +5…+7 градус болот.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

7-ноябрга карата аба ырайы

Айдоочулардын эсине! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүү коркунучу бар

4-ноябрга карата аба ырайы

3-ноябрга карата аба ырайы

Айдын башында бишкектиктерди эмне күтөт? 2–4-ноябрга карата аба ырайы

31-октябрга карата аба ырайы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18