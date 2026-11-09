10-ноябрга карата аба ырайы
17:30, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Эртең, 10-ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кыргызгидромет кызматынын маалыматка ылайык, Ысык-Көл жана Нарын облусунда жаан-чачын күтүлбөйт.
Аймактарда абанын температурасы:
- Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +8… +13, күндүз +15… +20;
- Талас жергесинде түнкүсүн +4… +9, күндүз +13… +18;
- Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7… +12, күндүз +15… +20;
- Нарын аймагында түнкүсүн -4… +1, күндүз +9… +14;
- Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +1… +6, күндүз +11… +16;
- Бишкек шаарында түнкүсүн +11… +13, күндүз +18… +20 градус болот.