USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

10-ноябрга карата аба ырайы

17:30, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең, 10-ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кыргызгидромет кызматынын маалыматка ылайык, Ысык-Көл жана Нарын облусунда жаан-чачын күтүлбөйт.

 Аймактарда абанын температурасы:

  • Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +8… +13, күндүз +15… +20;
  • Талас жергесинде түнкүсүн +4… +9, күндүз +13… +18;
  • Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7… +12, күндүз +15… +20;
  • Нарын аймагында түнкүсүн -4… +1, күндүз +9… +14;
  • Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +1… +6, күндүз +11… +16;
  • Бишкек шаарында түнкүсүн +11… +13, күндүз +18… +20 градус болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18