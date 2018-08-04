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Экономика

Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж

Фермеров Кыргызстана предупреждают о необходимости выдерживать нормы по забою животных после лечения антибиотиками. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов.

Напомним, 14 августа вступит в силу решение коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения. Норма устанавливает перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в мясе, сыром молоке, яйцах и других продуктах.

Сейчас такие уровни установлены техническим регламентом Таможенного союза лишь для шести групп продуктов. В частности, речь о норме содержания антибиотиков в животноводческой продукции.

Производители считают, что вводить новые нормы преждевременно. Это может привести к массовому изъятию товаров из торговых сетей.

«Мы знаем о новых требованиях техрегламента. Кыргызские лаборатории могут определить содержание антибиотиков в продукции по 53 показателям, как требует ЕАЭС. Всего же есть 104 показателя. Сейчас мы работаем над тем, чтобы определять и их. Кроме того, проводим работу с фермерами, чтобы они выдерживали требования по уходу за животными после лечения антибиотиками перед забоем», — прокомментировал Ашырбай Жусупов.
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