Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж

Фермеров Кыргызстана предупреждают о необходимости выдерживать нормы по забою животных после лечения антибиотиками. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов.
Напомним, 14 августа вступит в силу решение коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения. Норма устанавливает перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в мясе, сыром молоке, яйцах и других продуктах.
Сейчас такие уровни установлены техническим регламентом Таможенного союза лишь для шести групп продуктов. В частности, речь о норме содержания антибиотиков в животноводческой продукции.
Производители считают, что вводить новые нормы преждевременно. Это может привести к массовому изъятию товаров из торговых сетей.