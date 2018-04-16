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Экономика

Депутат предложил кредиты РКФР направить на сельское хозяйство, а не на торговлю

Кредиты Российско-Кыргызского фонда развития следует направить на сельское хозяйство, а не на торговлю.  Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил Зиядин Жамалдинов.

По его словам, фермеры недополучают государственную поддержку.

«В 2017 году 15 тысяч фермеров получили кредиты. Этого недостаточно, так как фермеров у нас больше. Надо увеличить сумму кредитов. Если нет в бюджете, возьмите у РКФР. Фонд 20 миллионов сомов дает в один торговый центр. Лучше эти деньги направить на сельское хозяйство», – сказал нардеп.

По данным правительства, в 2017 году в сферу сельского хозяйства РКФР выдал кредиты на сумму 56 миллионов сомов.
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