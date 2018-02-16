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Экономика

От горнодобывающей отрасли в бюджет поступило около 10 миллиардов сомов

В 2017 году предприятия горнодобывающей отрасли Кыргызстана выплатили в бюджет 9 миллиардов 861 миллион 212,7 тысячи сомов налогов. Об этом сообщил Горно-металлургический профсоюз страны.

В организации отметили, что горнодобывающая отрасль обеспечивает более 8,5 процента ВВП Кыргызстана, более 50 процентов объема промышленного производства и экспорта страны, более 15 процентов налоговых поступлений.

После запуска в 2018 году производства на месторождениях Джеруй (запасы золота — 88,2 тонны), Куру-Тегерек (39,2 тонны) и Чаарат (5,6 тонны) выплаты в бюджет существенно увеличатся.

«В 2019–2023 годах к ним присоединится еще около десяти месторождений — Шамбесай (7,8 тонны), Тереккан-Перевальное-Терек (16,4 тонны), Ширальджин (2,9 тонны), Ункур-Таш (38,06 тонны), Андаш (19,5 тонны), Тоголок (17,3 тонны) и другие. Это также увеличит поступления в бюджет, отметили в профсоюзе.

В организации подчеркнули, что деятельность горнодобывающих предприятий создает новые рабочие места не только в самой отрасли, но и в обслуживающих производствах и подрядных организациях.

«Запуск новых предприятий и создание рабочих мест снижает уровень внутренней и внешней миграции, безработицы. Развитие горно-металлургической отрасли напрямую влияет на социально-экономическое положение и политическую обстановку в стране», — отметили в профсоюзе.
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