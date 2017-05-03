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Экономика

Фонд развития будет работать с микрокредитными компаниями

Российско-Кыргызский фонд развития планирует сотрудничать с микрокредитными организациями. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель правления РКФР Кубанычбек Кулматов.

Депутаты рассматривают законопроект, по которому фонду предлагается разрешить брать в залог земли сельскохозяйственного назначения. Кубанычбек Кулматов рассказал, что такая система позволит работать более эффективно для поддержки крестьян в регионах страны.

«Мы сейчас выходим в регионы, там больше работаем. Например, могли бы на развитие садоводства давать кредиты, если бы можно было эти земли брать в залог. Так и фермерам было бы легче. Кроме того, сейчас мы начинаем работать с микрокредитными компаниями. У них более простые условия для населения. Правила кредитования будут те же, что и в коммерческих банках. Если человек берет кредит напрямую в фонде, то мы его даем под 4 процента, в комбанке — под 5 процентов. Разница всего в один процент. Для крестьян это незначительно», — рассказал Кубанычбек Кулматов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51042/
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