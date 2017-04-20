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Экономика

«Андаш майнинг компани» лишилась лицензии на разработку месторождения

«Андаш майнинг компани» лишилась лицензии на разработку золоторудного месторождения. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что комиссия по вопросам лицензирования решила прекратить право пользования недрами. Лицензия, выданная «Андаш майнинг компани», аннулирована на основании Закона КР «О недрах».

В нем говорится, что основанием для аннулирования лицензии является неустранение в срок причин, повлекших приостановку права пользования недрами. Компания не сдала в срок отчет.

Ранее ГКПЭН приостановил действие лицензии «Андаш майнинг компани».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/49946/
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