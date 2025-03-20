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Общество

В России предлагают запретить продажу чипсов детям

В России предлагают запретить продажу чипсов детям. Обращение на имя председателя правительства отправил глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он также предлагает ввести акциз на продажу этого товара. По мнению главы совета, наценка должна составить 20 процентов от стоимости пачки.

Олег Павлов ссылается на данные ВОЗ, которая рекомендовала снизить или вовсе запретить потребление продуктов с большим количеством трансжиров, которые, согласно исследованиям, ведут к болезням сердца и преждевременной смерти.

В чипсах, по информации организации, много трансжиров. Она ставит этот продукт на первое место среди вредных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323459/
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