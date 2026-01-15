Объем денежных переводов в Кыргызстан превысил $3 миллиарда

В ноябре прошлого года общий объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $264,8 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк.

Основную долю поступлений обеспечили страны СНГ, откуда перечислили $248,9 миллиона. Из государств дальнего зарубежья в республику поступило $15,9 миллиона.

Согласно данным НБ КР, с января по октябрь 2025-го в КР поступило $2 миллиарда 958,8 миллиона. В итоге с учетом ноября их объем за 11 месяцев достиг $3 миллиардов 223,6 миллиона.

Отток денежных средств из Кыргызстана по итогам ноября прошлого года зафиксирован на уровне $19,8 миллиона. В страны СНГ отправили $17,7 миллиона, а переводы в государства дальнего зарубежья составили $2,1 миллиона.