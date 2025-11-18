Рост цен. Бесперебойные поставки мяса напрямую от фермеров обещает Минсельхоз

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в режиме онлайн обсудили вопрос стабилизации цен на говядину и баранину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участники рассмотрели ситуацию на рынке мяса и меры по обеспечению продовольственной безопасности, а также причины ценового давления и необходимость усиления координации между госорганами, мэриями, местными администрациями и руководством рынков.

Заявлено, что госорганы должны обеспечить бесперебойные поставки мяса населению напрямую от фермеров. Такой механизм позволит удерживать стоимость социально значимых товаров в стабильном диапазоне, считают чиновники.

Напомним, в КР введено временное госрегулирование цен на говядину и баранину, которое действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики и коммерции установило предельные (максимальные) цены на мясо по всем областям страны.