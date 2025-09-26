Более 40 гектаров в Сокулуке передадут для строительства автосалона и логистики

Одобрена трансформация земельных участков в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, 41,7 гектара орошаемых сельхозземель (контуры № 187 и 188) в Сокулукском районе переведены из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Решение принято для строительства индустриально-логистического центра и автосалона.

Документ обязывает Сокулукскую райадминистрацию:

компенсировать убытки сельхозпроизводства и недополученную прибыль;

внести изменения в учетные документы;

обеспечить использование земли строго по назначению;

соблюдать строительные нормы, предусмотреть дренаж и меры против сейсмоопасности;

провести археологический контроль при строительстве;

при нецелевом использовании участка изъять его и вернуть в первоначальное состояние;

сохранить выделенную полосу автомобильной дороги.

Постановление вступит в силу через 10 дней.