Более 40 гектаров в Сокулуке передадут для строительства автосалона и логистики

Одобрена трансформация земельных участков в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно постановлению, 41,7 гектара орошаемых сельхозземель (контуры № 187 и 188) в Сокулукском районе переведены из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».
Решение принято для строительства индустриально-логистического центра и автосалона.
Документ обязывает Сокулукскую райадминистрацию:
- компенсировать убытки сельхозпроизводства и недополученную прибыль;
- внести изменения в учетные документы;
- обеспечить использование земли строго по назначению;
- соблюдать строительные нормы, предусмотреть дренаж и меры против сейсмоопасности;
- провести археологический контроль при строительстве;
- при нецелевом использовании участка изъять его и вернуть в первоначальное состояние;
- сохранить выделенную полосу автомобильной дороги.
Постановление вступит в силу через 10 дней.