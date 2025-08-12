Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам

Заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью напомнил, что в соответствии с последними изменениями в налоговом законодательстве с 1 января этого года отменяется налог на транспортные средства.

Он сообщил, что:

— налог на транспорт за 2025-й уплачивать не требуется;

— вся задолженность по налогу на транспорт, образовавшаяся до 1 января этого года, будет полностью списана.

«Если у граждан имеется переплата по транспортному налогу, они могут до 30 ноября обратиться в соответствующий налоговый орган с заявлением о возврате этой суммы», — подчеркнул Кубанычбек Ысабеков.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства». Документом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.