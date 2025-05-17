Парк «Ала-Арча» в 2024 году заработал 238 миллионов сомов

Дирекция парка «Ала-Арча» в 2024 году заработала 238 миллионов сомов. Об этом 24.kg рассказали в управлении делами президента.

При этом было отмечено, что пять лет назад прибыль от деятельности парка составляла всего 10 миллионов сомов.

На 2025 год план по прибыли составлен в размере 400 миллионов сомов. В управделами отметили, что и дальше намерены развивать парк и увеличивать прибыль.

Сегодня в природном парке «Ала-Арча» прошел семейный праздник для детей и взрослых с цирковым шоу, представлением со змеями и редкими животными, играми и конкурсами, а также музыкальной программой.

В управлении делами президента ранее сообщали, что мероприятие организовано с целью создания доступных и качественных условий для семейного отдыха в природных зонах.