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Экономика

Сколько лицензий на разработку месторождений получил «Кыргызкомур»

Сколько лицензий на разработку и разведку месторождений получило ГП «Кыргызкомур», рассказали в Министерстве энергетики.

По данным пресс-службы ведомства, госпредприятию передано 20 лицензий. В 2024 году добыча угля силами «Кыргызкомур» составила 1,6 миллиона тонн. Также проведены вскрышные работы объемом 11,1 миллиона кубометров.

В Минэнерго проинформировали, что в разработку введены два месторождения — Загара-2 и Урмизан-3, расположенные на юге республики. Для своевременного обеспечения населения дешевым твердым топливом в осенне-зимний период ГП «Кыргызкомур» заключило договоры с 75 топливными базами. С месторождения Ак-Улак добыто 80 тысяч тонн угля, которые переданы для нужд Бишкека.

Напомним, в 2023-м ГП получило 13 лицензий на разработку месторождений угля. Совместно с Китаем «Кыргызкомур» планировал добывать твердое топливо на месторождениях Сулукту, Карабулак, Беш-Буркан, Кок-Жангак, Тегенек, Дагара, Урмизан, Ак-Улак.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321504/
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