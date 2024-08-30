Дополнительные требования к международному аудиту намерен ввести Нацбанк

НБ КР намерен ввести дополнительные требования к международным компаниям, которые проводят внешний аудит банков и других финансово-кредитных организаций. Проект постановления правления Нацбанка Кыргызстана вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях предоставления банкам возможности расширенного выбора аудиторских организаций, в том числе тех, кто является участником международной сети аудиторских фирм.

Инициатор намерен скорректировать требования к отбору аудиторской организации для проведения внешнего аудита банков.

Напомним, в действующей редакции соответствующего положения говорится, что аудиторская организация, выбранная для аудита банка или банковской группы, должна иметь опыт аудита коммерческих банков и финансово-кредитных организаций в соответствии с международными стандартами проверки и международными стандартами финансовой отчетности, а также в соответствии со стандартами, утвержденными Организацией бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов.

По мнению правления НБ КР, такие требования ограничивают возможность участия в аудите новых аудиторских организаций, находящихся в международной сети аудиторских организаций.

Проектом постановления правления Нацбанка КР предлагается установить дополнительные требования к международным аудиторским организациям.

«Оценка финансовых инструментов, в том числе тех, которые подлежат оценке по справедливой стоимости, может быть сложной задачей. Это особенно актуально в случае наличия у банков сложных и неликвидных финансовых инструментов. Банки часто оценивают такие продукты, используя сложные внутренние модели, с применением исторических и прогнозных данных, основанных на допущениях. Получение достаточных объективных аудиторских доказательств, подтверждающих правильность проведенных оценок, часто сопряжено с трудностями.

Кроме того, международные стандарты финансовой отчетности, в частности финансовые инструменты сами по себе сложны и допускают множество толкований. Эти факторы могут увеличить риск существенных искажений в финансовой отчетности.

Помимо этого, создание резервов на возможные потери по активам обычно является существенным для финансовой отчетности банка, и вероятность искажений высока. Это связано с тем, что руководство банка стремится повысить уровень прибыли и капитала за счет занижения резервов.

Создание резервов на возможные потери по активам требует экспертного заключения для определения экономическую выгоду финансовых инструментов и размера резерва, необходимого для покрытия потенциальных убытков в случае обесценения», — говорится в справке-обосновании.

Дополнительные критерии по отбору аудиторских организаций позволят повысить качество проводимого в банках аудита и направлены также на обеспечение прозрачности в деятельности коммерческих банков, полагает регулятор.