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Экономика

За пять лет расходы на выплату пенсий выросли на треть

За последние пять лет расходы Социального фонда на выплату пенсий выросли на 32,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В 2017 году они составляли 39 миллиардов 125,4 миллиона сомов. По итогам 2021-го они достигли 51 миллиарда 868,2 миллиона сомов.

«Расходы Социального фонда (включая выплаты за счет поступлений из республиканского бюджета) в 2021 году по сравнению с 2017-м увеличились в 1,3 раза — с 46,4 миллиарда сомов до 60,7 миллиарда сомов. Основной их объем направлялся на выплату пенсий, доля которых в общем объеме расходов Социального фонда в 2021 году составила 85,4 процента», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248656/
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