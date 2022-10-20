За пять лет расходы на выплату пенсий выросли на треть

За последние пять лет расходы Социального фонда на выплату пенсий выросли на 32,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В 2017 году они составляли 39 миллиардов 125,4 миллиона сомов. По итогам 2021-го они достигли 51 миллиарда 868,2 миллиона сомов.

«Расходы Социального фонда (включая выплаты за счет поступлений из республиканского бюджета) в 2021 году по сравнению с 2017-м увеличились в 1,3 раза — с 46,4 миллиарда сомов до 60,7 миллиарда сомов. Основной их объем направлялся на выплату пенсий, доля которых в общем объеме расходов Социального фонда в 2021 году составила 85,4 процента», — рассказали в Нацстаткоме.