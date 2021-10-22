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Экономика

В ЕАЭС создадут единую систему таможенного транзита союза

Проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС обсужден на совещании высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Предполагается, что единая система транзита должна вобрать в себя как действующие элементы транзитной системы, так и все возможные новшества и упрощения, работа над которыми ведется в настоящее время. При этом соглашение о единой системе таможенного транзита должно быть открыто для присоединения государств, не являющихся членами ЕАЭС.

«Документ содержит основные элементы таможенной процедуры таможенного транзита, описание гарантийных механизмов, что позволит применять ее третьим странам. Проект соглашения в целом поддержан сторонами. Достигнута договоренность об активизации дальнейшей работы над документом на экспертном уровне. ЕЭК планирует доложить о ходе работы над проектом на очередном заседании совета комиссии», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211206/
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