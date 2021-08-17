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Экономика

За месяц топливо в Кыргызстане подорожало на 2-2,8 сома

В августе в Кыргызстане продолжился рост цен на топливо. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.

Бензин Аи-80 подорожал на 4 процента, Аи-92 — на 5 процентов, а дизельное топливо — на 4,4 процента. При этом с начала года рост цен на ГСМ составил до 60 процентов на бензин и до 40 процентов — на дизельное топливо.

«Повышение розничных цен на ГСМ в Кыргызстане связано с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ с начала 2021-го. По контрактам за июль по сравнению с июнем оптово-отпускные цены российских НПЗ повысились до $65 за тонну», — рассказали в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204132/
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