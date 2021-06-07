Энергопотенциал Кыргызстана используется только на 10 процентов

«Энергетический потенциал Кыргызстана оценивается в 142 миллиарда киловатт-часов, но используется лишь 10 процентов», — заявил сегодня первый заместитель председателя кабмина Айбек Джунушалиев.

По его словам, ограниченность финансовых средств, недоработки по повышению кадрового потенциала и коррупционные проявления привели к тому, что каждый год энергетика все больше отставала в развитии.

«К сожалению, проводимая политика в последние годы по экономическому урегулированию энергетической отрасли не принесла ожидаемых результатов. Каждое решение откладывалось на потом, в связи с чем надо принимать кардинальные меры по улучшению состояния энергетической отрасли. Мы должны использовать электроэнергию в том объеме, который необходим для экономики страны. Для этого нам необходимо реализовать реформу», — отметил Айбек Джунушалиев.