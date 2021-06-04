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Экономика

За месяц цена на баранину выросла почти на 29 сомов

За последний месяц говядина в Кыргызстане подорожала на 28,8 сома, или на 6,3 процента. Такие данные приводит Госагентство антимонопольного регулирования.

Остальные виды мяса также растут в цене. Так, свинина подорожала на 23,8 сома, или 6,7 процента, говядина — на 10 сомов, или на 2,3 процента. Мясо птицы тоже стало дороже на 3,1 сома.

Самый большой рост цен отмечен на картофель — на 37,6 процента. За месяц его цена выросла с 31,6 до 43,4 сома. Растительное масло за тот же период подорожало на 9,1 сома — до 160,9 сома.

Напомним, что на 21 мая 2021 года показатель годовой инфляции составил 10,7 процента. Рост цен на потребительские товары и услуги сохраняется, главным образом, на продовольственные товары (подсолнечное масло, мясо и сахар) и горюче-смазочные материалы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196325/
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