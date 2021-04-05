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Экономика

С начала года Нацбанк продал на валютном рынке $208,2 миллиона

С начала 2021 года Национальный банк провел пять интервенций, продав на валютном рынке $208,2 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Так, в январе продано $45,87 миллиона, в феврале — $38 миллионов. В марте Нацбанк дважды выходил на валютный рынок, реализовав $74,3 миллиона. В апреле регулятор также уже успел выйти на рынок с самой крупной с начала года интервенцией, продав $50,2 миллиона.

При этом курс доллара остается довольно высоким. Сегодня американскую валюту покупают по 84,7-84,8 сома, а продают по 84,9 сома. Номинальный курс установлен в 84,7993 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188764/
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