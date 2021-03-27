Денежные переводы. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег

Пандемия коронавируса повысила спрос на дистанционные услуги, в том числе и финансовые. Но вместе с удобствами, которые банки организуют своим клиентам, она принесла и рост мошеннических операций. Чтобы получить ваши деньги, используются самые изощренные способы и методы.

Эксперты Национального банка рассказали 24.kg, как кыргызстанцев пытаются обмануть с помощью систем денежных переводов. А заодно поделились секретами, которые помогут сохранить средства.

«Рынок не стоит на месте. Появляются новые инновационные технологии, которые позволяют управлять своими денежными средствами и проводить платежи/переводы не выходя из дома. Не надо бояться пользоваться современными и удобными технологиями. Но всегда помните о необходимости соблюдать меры предосторожности», — предупредили в НБ КР.

Ошиблись адресом

Одна из мошеннических схем выглядит просто, но тем не менее до сих пор довольно популярна. Человеку звонят неизвестные и сообщают, что случайно отправили перевод на его имя. Чаще всего такой схемой пользуются в случае, если можно сделать денежный перевод по номеру карты.

Человеку просто говорят, что ошиблись буквально на 1-2 цифры в номере карты и деньги ушли не туда, куда нужно.

Чтобы исправить ситуацию, мошенники просят вернуть деньги, но по другим реквизитам — на счет третьего лица, которому они изначально отправляли. На самом деле транзакция может оказаться закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо интернет-сервису. После подтверждения такие порталы смогут списать с карты любую сумму без дополнительной верификации.

Конечно, вариант реальной ошибки тоже есть. Поэтому, чтобы не лишиться средств на карте, лучше обратиться в свой банк и не тратить данные денежные средства до урегулирования вопроса. И уже в финансово-кредитном учреждении быстро смогут распознать, действительно ли имела место ошибка или вы попали на крючок мошенников.

Деньги от незнакомца

Есть и другой вариант. Вам на карту действительно приходит денежный перевод. Звучит вроде бы безопасно, но радоваться не стоит. Это тоже может быть мошенничеством.

Стоит насторожиться, если вам предлагают перечислить деньги третьему лицу с непонятной мотивировкой.

Чаще всего такая схема используется, если человек что-то продает или оказывает услуги. Особенно, если работает с иностранными заказчиками. С вами связывается потенциальный заказчик и говорит, что он переведет вам денег больше нужной суммы. Объясняется это тем, что он должен деньги третьему лицу, но сам перевести не может. Вас просят перечислить деньги, а в благодарность за «услугу» дают еще денег.

«Такие предложения должны насторожить. Вы, как честный человек, деньги отправите, но через несколько дней или недель окажется, что карта, с которой изначально пришли деньги, ворованная. Банк отменяет операцию, вы теряете свои деньги. А вот ваш перевод в пользу третьего лица будет более чем законным и его вам никто не вернет», — рассказали в Нацбанке.

Что делать, если деньги уже пришли на карту? Самый простой, но в то же время и действенный метод — ничего не делать. Это тот случай, когда бездействие лучше любого действия. Подозрительных «заказчиков» можно заблокировать, а авторов ошибочных переводов отправить в банк разбираться. Но и тратить такие деньги сразу тоже не стоит. Подождите, пока ситуация не разрешится.

Оплата через переводы

Предложения об оплате через системы денежных переводов тоже лучше отклонять. Какие бы серьезные условия безопасности и сохранности ваших денег не назывались. Мошенники все равно смогут получить ваши деньги.

Например, вы что-то продаете и вас просят отправить предоплату через систему международных денежных переводов без открытия счета. Но при этом заверяют, что если вы не назовете им код, то перевод не будет получен до момента получения вами товара. Или продавец просит провести оплату через денежный перевод даже на вашего близкого родственника или самого себя и назвать его данные для подтверждения.

Даже если вы делаете перевод на имя родственника или самого себя, это еще не гарантия сохранности ваших денег.

Если вам предлагают подтвердить вашу платежеспособность, выслав перевод на своего родственника, а после получения товара вы поменяете данные получателя, и продавец получит свои деньги — вы практически попались на обман.

«Ни в коем случае не отправляйте сканы, фотографии заявлений на отправку перевода получателю-продавцу, даже если номер перевода будет скрыт. Это не гарантия, что перевод без кода не получат!

Любые крупные покупки и сделки должны быть гарантированы договором. Когда вы отправляете мошенникам квитанцию о переводе, передаете им какие-либо данные о переводе, они просто делают фальшивые документы и спокойно получают в банке деньги», — рассказали в НБ КР.

Как защитить себя

Чтобы не попасться на удочку мошенников, помните, что все системы денежных переводов без открытия счета не предназначены для коммерческих операций. В правилах этих систем указано, что должны проводиться только частные и безвозмездные переводы, то есть хорошо знакомым и близким людям.

Всегда тщательно проверяйте сумму отправляемых денежных средств, ФИО и реквизиты получателя, номер банковского счета.

Никому, кроме получателя, не сообщайте о переводе и его деталях (ФИО получателя, сумма, название системы денежных переводов).

Не отправляйте незнакомым людям копию документа, полученного в банке о переводе денежных средств.

«Если незнакомые продавцы для подтверждения вашей платежеспособности для оплаты за товар/услугу/машину/квартиру попросят перечислить деньги по системам денежных переводов — никогда не соглашайтесь. Лучше откройте банковский счет на свое имя, положите туда деньги и получите у банка выписку со счета или справку. Выписки/справки из банка достаточно для подтверждения вашей платежеспособности. Если продавец откажется, скорее всего, вас пытаются обмануть», — предупредили в Нацбанке.

Для получения перевода всегда уточняйте у отправителя детали — сумму, контрольный номер и наименование системы денежных переводов, посредством которой вам направили перевод.