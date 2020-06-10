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Экономика

Нацбанк прогнозирует падение ВВП Кыргызстана по итогам года на 4 процента

В 2020 году ожидается снижение ВВП на уровне около 4 процентов относительно 2019 года. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор снижение ВВП в 2020 году ожидается на уровне около 5 процентов. По прогнозу самое большое падение может быть по итогам первого полугодия — сразу 16 процентов.

Учитывая предположение о тенденции к восстановлению экономической активности, в 2021 году рост реального ВВП ожидают около 6,2 процента, без учета «Кумтора» — 6,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155511/
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