Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $709

По итогам февраля на каждого кыргызстанца приходится по $709 государственного долга. За месяц бремя уменьшилось на $1.

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По данным Министерства финансов, на 29 февраля 2020 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 606,13 миллиона (321 миллиард 738,15 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 860,87 миллиона (269 миллиардов 682,05 миллиона сомов) — внешний, а $745,26 миллиона (52 миллиарда 56,1 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны сократился на $10,43 миллиона. При этом внешний долг уменьшился на $13,7 миллиона, а внутренний, наоборот, вырос на $3,27 миллиона.

По итогам февраля этого года госдолг составил 48,23 процента ВВП.

Больше всего республика по-прежнему должна Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 793,25 миллиона (46,4 процента от всего внешнего долга КР). За месяц показатель сократился на $810 тысяч.

На 1 марта в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 17 тысяч 173 сома. В итоге получается, что госдолг составляет почти три средние зарплаты каждого кыргызстанца.