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Бизнес

«Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова

Фирма «Пласформ» прокомментировала высказывания министра экономики Олега Панкратова, сделанные на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике.

Фирма «Пласформ» учреждена в 1998 году в СЭЗ «Бишкек», занимается производством ПЭТ-преформ (заготовки для пластиковых бутылок). Основными потребителями продукции компании являются крупные производители напитков: ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО «Шоро», ОсОО «Артезиан». Кроме того, фирма поставляет свою продукцию в Казахстан и Таджикистан.

«В условиях жесткой конкуренции, когда отечественные производители вынуждены конкурировать с серьезными конкурентами из Казахстана и России, каждая необоснованная и неподтвержденная информация может нанести урон репутации нашей компании и привести к ухудшению отношений с нашими клиентами.

Только за последние 10 лет мы оплатили около 200 миллионов сомов в виде налогов и социальных отчислений в бюджет страны. Общий объем инвестиций в экономику республики составляет более $11,5 миллиона.

В мае этого года мы также произвели инвестиции в наше производство в размере 1,5 миллиона евро для увеличения производственных линий.

Вся отгруженная продукция в адрес вышеупомянутых производителей напитков (ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО «Шоро», ОсОО «Артезиан») соответствует всем нормативным требованиям. Данные компании являются крупнейшими в индустрии напитков. Кроме того, ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», о котором зашла речь, является частью публичной акционерной компании «Кока-Кола», в деятельности которой прозрачность является ключевым фактором.

Все поставки проверяются государственными контролирующими органами, и нарушения с их стороны не были установлены.

Так как наша компания учреждена в 1998 году в СЭЗ «Бишкек», нам на государственном уровне предоставлены льготы, в том числе освобождение от уплаты НДС на весь период деятельности в свободной экономической зоне.

На данный момент в решении многочисленных проблем мы опираемся только на свои силы, в то время как правительства соседних государств всячески поддерживают своих производителей и создают благоприятные условия, чтобы инвесторы работали, создавали рабочие места. Мы всего лишь хотим оставить неизменными наши права, которые предоставлены нам изначально. Мы считаем, что министру экономики преподнесена неправильная информация о нашей деятельности. Со своей стороны хотим попросить быть корректными в своих высказываниях в адрес производителей, которые являются локомотивом для экономики любой страны»,  говорится в сообщении фирмы.
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