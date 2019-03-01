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Экономика

В наблюдательный совет бизнес-омбудсмена вошли пять бизнес-ассоциаций

В состав наблюдательного совета бизнес-омбудсмена в качестве постоянных участников вошли пять бизнес-ассоциаций. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, в наблюдательный совет вошли AmCham (Американская торговая палата в Кыргызстане), Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг, Международный деловой совет (МДС), Объединение юридических лиц бизнес-ассоциация JIA и Торгово-промышленная палата КР.

В положении о создании наблюдательного совета бизнес-омбудсмена определено, что на ежегодной ротационной основе в него могут войти еще две бизнес-ассоциации.

«Пять таких бизнес-ассоциаций из числа подавших заявки договорились о порядке работы НС. Ассоциация «Легпром» и Союз банков Кыргызстана будут входить в состав НС в первом периоде работы, Ассоциация операторов связи и Союз предпринимателей — во втором, Ассоциация таможенных брокеров — в третьем. Три заявки о включении в НС от бизнес-ассоциаций не содержали достаточной информации», — говорится в сообщении.

Проведение первого заседания совета, как ожидается, состоится в ближайшее время.
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