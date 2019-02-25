Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $708,6

По итогам 2018 года на каждого кыргызстанца приходится по $708,6 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $2,1.

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2018-го общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 464,35 миллиона (311 миллиардов 834,67 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 825,75 миллиона (267 миллиардов 228,64 миллиона сомов) — внешний, $638,6 миллиона (44 миллиарда 606,03 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны уменьшился на $13,08 миллиона. Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 719,38 миллиона (44,9 процента от внешнего долга страны).

По итогам 2018-го госдолг составил 56 процентов ВВП. За год долговое бремя сократилось на $65,65 миллиона.

На 1 декабря 2018 года в Кыргызстане проживало 6,3 миллиона человек. Средняя заработная плата в республике — 16 тысяч 218 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 3,05 своей зарплаты.