За неделю в Россию не пустили 156 тонн товаров из Кыргызстана и Казахстана

С 29 октября по 5 ноября в Оренбургской области России задержали более 156 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора.

Так, с фитосанитарными сертификатами, сведения в которых не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах, поступило 18 тонн свежего перца казахстанского происхождения и 16,2 тонны смеси сухофруктов, сушеных абрикосов, чернослива, миндаля и красного риса из Кыргызстана. Кроме того, на рис отсутствовали документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларации о соответствии).

Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество, безопасность и страну происхождения продукции, ввозили 21,8 тонны винограда и мандаринов. С недействительным фитосанитарным сертификатом (не полностью оформленным и содержащим недостоверные сведения) ввозили 22,2 тонны смеси сухофруктов, сушеных абрикосов, чернослива, грецких орехов в скорлупе и очищенных, рисовой крупы, зеленого чая и лущеного арахиса из Кыргызстана.

С фитосанитарными сертификатами, которые не подтверждали соответствие партии подкарантинной продукции, предъявляемым фитосанитарным требованиям (часть продукции без тары и маркировки), поступили 78,5 тонны свежих огурцов, перца, свеклы и баклажанов из Казахстана.

Ввоз всей продукции запретили, виновных привлекли к административной ответственности. Весь товар вернули отправителям.