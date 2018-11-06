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Экономика

Растущий доллар вынудил Нацбанк Кыргызстана провести интервенцию

Из-за растущего курса доллара Национальный банк Кыргызстана впервые за полтора месяца провел интервенцию. Об этом сообщил его сайт.

Накануне продали $10 миллионов 850 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом, с начала осени НБ КР реализовал на валютном рынке $30,5 миллиона.

Интервенция пока не дала результатов. Доллар по-прежнему держится в районе 70 сомов. Сегодня американскую валюту покупают по 69,7 сома, а продают по 69,9-69,95 сома.

Номинальный курс НБ КР — 69,8391 сома (рост за сутки на 0,06 процента).
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