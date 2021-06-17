15:23
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов приравнял действие фейков, распространяющих клеветнические, издевательские материалы про политиков в соцсетях, к поеданию мяса мертвого родственника. Об этом он заявил на заседании парламента.

Если фейки политиков или министров унижают честь и достоинство кого-либо, распространяя клевету, это приравнивается к поеданию мяса мертвого родственника.

депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов

При этом он отметил, что нардепам следует ограничить действия таких пользователей в рамках закона.

«Сегодня распространяют издевательские материалы о президенте, депутатах, министрах, тех, кто взял на себя тяжелую ношу ответственности за государство и народ. Мы, депутаты, должны приходить сюда и поддакивать? Мы не должны говорить о проблемах народа? Ставят картинки собак, птиц, льва, лисы. Заходишь (в аккаунт в соцсетях), а там ничего нет. Нам следует поставить точку очерняющим материалам, оскорблениям и ограничить их в рамках закона», — заключил Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/197995/
просмотров: 161
Версия для печати
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
17 июня, четверг
15:15
В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с собой В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с с...
15:15
Пообещал сделать акимом в Ошской области за $9 тысяч. Подозреваемый задержан
15:00
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
14:49
Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
14:40
Садыр Жапаров принял помощника Генерального секретаря ООН Мирьяну Сполярич Эггер