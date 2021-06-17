Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов приравнял действие фейков, распространяющих клеветнические, издевательские материалы про политиков в соцсетях, к поеданию мяса мертвого родственника. Об этом он заявил на заседании парламента.

Если фейки политиков или министров унижают честь и достоинство кого-либо, распространяя клевету, это приравнивается к поеданию мяса мертвого родственника. депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов

При этом он отметил, что нардепам следует ограничить действия таких пользователей в рамках закона.

«Сегодня распространяют издевательские материалы о президенте, депутатах, министрах, тех, кто взял на себя тяжелую ношу ответственности за государство и народ. Мы, депутаты, должны приходить сюда и поддакивать? Мы не должны говорить о проблемах народа? Ставят картинки собак, птиц, льва, лисы. Заходишь (в аккаунт в соцсетях), а там ничего нет. Нам следует поставить точку очерняющим материалам, оскорблениям и ограничить их в рамках закона», — заключил Шайлообек Атазов.