Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР

Binance, ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, и MEGA, национальный оператор сотовой связи Кыргызской Республики, объявляют о запуске стратегического партнерства, ориентированного на развитие криптоэкосистемы в Кыргызстане и расширение доступа пользователей к цифровым активам.

Партнерство с MEGA объединяет технологическую инфраструктуру глобальной платформы Binance и широкую пользовательскую базу ведущего телеком-оператора страны. Сотрудничество предусматривает совместные инициативы, направленные на популяризацию цифровых финансовых инструментов, повышение уровня осведомленности о криптотехнологиях и развитие безопасной пользовательской среды.

В рамках партнерства реализуется совместная инициатива, ориентированная как на действующих, так и на потенциальных абонентов MEGA, заинтересованных в цифровых финансовых инструментах. Для участия пользователям необходимо зарегистрироваться на платформе Binance по специальной ссылке и выполнить последовательные этапы: пройти обязательную процедуру верификации личности (KYC) для получения 80 гигабайт интернет-трафика от MEGA, а для получения дополнительной награды 1000 KGST от Binance — пополнить счет на сумму не менее $20 и совершить первую торговую операцию на сумму от $20. Все шаги сопровождаются подсказками в интерфейсе платформы, что делает процесс участия понятным и удобным.

Кампания проводится с 5 марта по 3 апреля 2026 года, подробности по ссылке: https://www.binance.com/ru/events/mega2026

«Кыргызстан демонстрирует высокий потенциал в сфере цифровых технологий, и мы видим растущий интерес к криптовалютам среди локальной аудитории. Для нас важно, чтобы знакомство с цифровыми активами было максимально простым и понятным, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Партнерство с MEGA позволяет объединить глобальный опыт Binance и широкую пользовательскую базу оператора, создавая практические возможности для миллионов людей сделать первый шаг в мире криптовалют», — Кирилл Хомяков, глава региональных рынков Binance в Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе и Африке.

«Для MEGA партнерство с Binance — это логичный шаг в развитии цифровых сервисов для наших абонентов и вклад в формирование современной финансовой экосистемы Кыргызстана. Мы видим растущий интерес к цифровым инструментам и считаем важным обеспечить нашим абонентам простой, безопасный и понятный доступ к новым возможностям. Объединяя надежную телеком-инфраструктуру MEGA и глобальную платформу Binance, мы создаем дополнительные ценности для миллионов абонентов и поддерживаем развитие цифровой экономики страны», — отметили представители MEGA.

Сотрудничество является частью долгосрочной стратегии Binance по развитию цифровых активов в Кыргызстане и реализуется в координации с государственными структурами. В мае 2025 года компания Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством по инвестициям Кыргызской Республики, подтвердив намерение совместно развивать сектор виртуальных активов и укреплять цифровую экономику страны при поддержке секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.

О Binance. Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.binance.com

О MEGA. MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») — национальный оператор сотовой связи, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития Кыргызской Республики. На сегодняшний день MEGA является лидером по охвату сети 2G/3G/4G в стране, обеспечивая мобильной связью до 99 процентов населенной территории Кыргызской Республики.

Для получения дополнительной информации посетите https://mega24.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364696/
просмотров: 337
