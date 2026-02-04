Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств

Ошибки при переводе денег — одна из самых неприятных ситуаций в повседневных финансах. Неверный номер, лишний ноль в сумме — и средства уже ушли не туда. До недавнего времени такие случаи в Кыргызстане часто заканчивались долгими звонками, обращениями в банк и неопределенным ожиданием результата.
MBANK запустил новый функционал, который позволяет вернуть ошибочный перевод напрямую через мобильное приложение. Сервис работает полностью онлайн и не требует связи с получателем или визита в банк.
Как работает возврат переводов
Новый инструмент решает сразу несколько распространенных проблем: снижает стресс в момент ошибки, экономит время и делает процесс прозрачным для обеих сторон. Клиент самостоятельно управляет возвратом средств в приложении, а все действия фиксируются в истории операций.
Если деньги отправлены по ошибке, пользователь может направить запрос на возврат получателю. В обратной ситуации, когда перевод поступил от незнакомого отправителя, средства можно вернуть одним нажатием, без дополнительных обращений.
Таким образом, даже нестандартные ситуации с переводами решаются быстро и технологично, при этом контроль над операцией остается у клиента.
Если вы отправили деньги по ошибке
Чтобы запросить возврат, необходимо:
- Открыть приложение MBANK.
- Перейти в историю операций.
- Выбрать нужный перевод за последние 14 дней.
- Открыть детали операции и нажать «Запросить возврат».
Получателю поступает уведомление, после чего именно он принимает решение, подтвердить или отклонить возврат. Банк не гарантирует возврат средств: операция возможна только с согласия получателя.
Если деньги поступили от незнакомого отправителя
В этом случае порядок действий еще проще:
- Открыть приложение MBANK.
- Перейти в историю операций и выбрать входящий перевод (за последние 14 дней).
- Открыть детали операции.
- Нажать кнопку «Вернуть деньги».
Средства автоматически возвращаются отправителю.
Что важно учитывать:
- возврат возможен только при согласии получателя;
- запрос можно отправить в течение 14 дней после перевода;
- срок действия запроса — семь дней;
- все операции отображаются в истории как «Возврат перевода»;
- обе стороны получают уведомления о статусе операции.
Запуск нового сервиса снижает риски при повседневных переводах и делает цифровые платежи более предсказуемыми для пользователей. Теперь ошибка при переводе — не повод для паники, а ситуация, которую можно решить в несколько шагов прямо в приложении.
MBANK — сервисы, которые дают уверенность в любой ситуации.
Лицензия НБ КР № 014.