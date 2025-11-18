13:40
Бизнес

Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»

Национальная платежная система «Элкарт» расширила возможности трансграничных операций: теперь пользователи могут переводить средства на карты Uzcard напрямую через мобильное приложение «Элкарт Мобайл».

Чтобы отправить перевод в Узбекистан, достаточно выполнить несколько шагов:

  1. Открыть приложение «Элкарт Мобайл».
  2. Перейти в раздел «Услуги и платежи» → «Банковские услуги».
  3. Выбрать категорию «Зарубежные банковские услуги».
  4. Открыть сервис «Пополнение карт Узбекистана (Uzcard)».
  5. Ввести номер карты получателя и сумму перевода.
  6. Проверить корректность данных и подтвердить операцию.

Перевод проводится в течение нескольких секунд.

Сервис обеспечивает быстрый, удобный и безопасный способ отправки средств в Узбекистан, доступный для пользователей уже сегодня.
https://24.kg/biznes_info/351327/
