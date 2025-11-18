Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»

Национальная платежная система «Элкарт» расширила возможности трансграничных операций: теперь пользователи могут переводить средства на карты Uzcard напрямую через мобильное приложение «Элкарт Мобайл».
Чтобы отправить перевод в Узбекистан, достаточно выполнить несколько шагов:
- Открыть приложение «Элкарт Мобайл».
- Перейти в раздел «Услуги и платежи» → «Банковские услуги».
- Выбрать категорию «Зарубежные банковские услуги».
- Открыть сервис «Пополнение карт Узбекистана (Uzcard)».
- Ввести номер карты получателя и сумму перевода.
- Проверить корректность данных и подтвердить операцию.
Перевод проводится в течение нескольких секунд.
Сервис обеспечивает быстрый, удобный и безопасный способ отправки средств в Узбекистан, доступный для пользователей уже сегодня.