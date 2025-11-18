Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»

Национальная платежная система «Элкарт» расширила возможности трансграничных операций: теперь пользователи могут переводить средства на карты Uzcard напрямую через мобильное приложение «Элкарт Мобайл».

Чтобы отправить перевод в Узбекистан, достаточно выполнить несколько шагов:

Открыть приложение «Элкарт Мобайл». Перейти в раздел «Услуги и платежи» → «Банковские услуги». Выбрать категорию «Зарубежные банковские услуги». Открыть сервис «Пополнение карт Узбекистана (Uzcard)». Ввести номер карты получателя и сумму перевода. Проверить корректность данных и подтвердить операцию.

Перевод проводится в течение нескольких секунд.

Сервис обеспечивает быстрый, удобный и безопасный способ отправки средств в Узбекистан, доступный для пользователей уже сегодня.