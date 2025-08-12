Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»

Вы — индивидуальный предприниматель и только начинаете принимать безналичную оплату? «Оптима Банк» предлагает выгодные условия для уверенного старта!

С 14 июля по 30 сентября 2025 года в акции «Стартуй платежи с «Оптима» — 0 процентов по картам и QR» для ИП доступны преимущества:

0 процентов комиссии на прием платежей по картам и QR на 3 месяца или пока оборот не достигнет 1 миллиона сомов;

бесплатное открытие и обслуживание счета;

бесплатное подключение POS-терминалов;

мгновенное зачисление по QR;

24/7 доступ к средствам в приложении Optima Business.

Почему это выгодно:

оплата картами и по QR без дополнительных расходов;

управление поступлениями и отчетностью в одном сервисе;

развивайте бизнес, пока мы берем на себя инфраструктуру.

Акция для ИП, начавших прием платежей с 14 июля по 30 сентября 2025 года. После окончания срока или при достижении лимита в 1 миллион сомов подключается стандартный тариф.

Скачивайте приложение Optima Business в Google Play или App Store и подключитесь уже сегодня!

«Оптима Банк» — надежный партнер вашего бизнеса.

Лицензия НБ КР № 018.