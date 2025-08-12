Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»

Вы — индивидуальный предприниматель и только начинаете принимать безналичную оплату? «Оптима Банк» предлагает выгодные условия для уверенного старта!
С 14 июля по 30 сентября 2025 года в акции «Стартуй платежи с «Оптима» — 0 процентов по картам и QR» для ИП доступны преимущества:
- 0 процентов комиссии на прием платежей по картам и QR на 3 месяца или пока оборот не достигнет 1 миллиона сомов;
- бесплатное открытие и обслуживание счета;
- бесплатное подключение POS-терминалов;
- мгновенное зачисление по QR;
- 24/7 доступ к средствам в приложении Optima Business.
Почему это выгодно:
- оплата картами и по QR без дополнительных расходов;
- управление поступлениями и отчетностью в одном сервисе;
- развивайте бизнес, пока мы берем на себя инфраструктуру.
Акция для ИП, начавших прием платежей с 14 июля по 30 сентября 2025 года. После окончания срока или при достижении лимита в 1 миллион сомов подключается стандартный тариф.
Скачивайте приложение Optima Business в Google Play или App Store и подключитесь уже сегодня!
«Оптима Банк» — надежный партнер вашего бизнеса.
Лицензия НБ КР № 018.