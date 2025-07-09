Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»

Вы — кооператив, акционерное общество, ОсОО или крестьянское хозяйство?

«Элдик Банк» поддержит ваш рост и развитие!

Условия программы:

срок кредита — на пять лет;

всего 6 процентов годовых (ЭПС — 6,16 процента);

до шести месяцев — льготный период.

Суммы финансирования:

— до 25 миллионов сомов — для проектов в сфере животноводства и растениеводства;

— до 50 миллионов сомов — для внедрения инновационных технологий:

• капельное орошение,

• тепличное хозяйство.

А также:

• лизинг сельхозтехники;

• создание машинно-тракторных станций (МТС).

Подробнее в филиалах «Элдик Банка» или по короткому номеру 9111.

Объединяйтесь и развивайтесь вместе с нами!

Лицензия НБ КР № 033.