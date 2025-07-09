Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»

Вы — кооператив, акционерное общество, ОсОО или крестьянское хозяйство?
«Элдик Банк» поддержит ваш рост и развитие!
Условия программы:
- срок кредита — на пять лет;
- всего 6 процентов годовых (ЭПС — 6,16 процента);
- до шести месяцев — льготный период.
Суммы финансирования:
— до 25 миллионов сомов — для проектов в сфере животноводства и растениеводства;
— до 50 миллионов сомов — для внедрения инновационных технологий:
• капельное орошение,
• тепличное хозяйство.
А также:
• лизинг сельхозтехники;
• создание машинно-тракторных станций (МТС).
Подробнее в филиалах «Элдик Банка» или по короткому номеру 9111.
Объединяйтесь и развивайтесь вместе с нами!
Лицензия НБ КР № 033.