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Бизнес

Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка»

В Кыргызстане впервые среди банков запускается новый исламский финансовый продукт — «Иджара МБ — Бизнес»

ОАО «Элдик Банк» в рамках исламского окна представляет новый продукт — «Иджара МБ — Бизнес» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Цель финансирования:

Аренда имущества с последующим выкупом по договору Иджара мунтахийя биттамлик (Иджара МБ), включая:

— все виды сельскохозяйственной техники и навесного/прицепного оборудования,

— специализированную технику,

— промышленное/технологическое/производственное и иное оборудование,

— здания, сооружения и иное имущество для бизнеса.

Условия финансирования:

  • первоначальный взнос: от 10 процентов от стоимости имущества (используется как первый платеж);
  • сумма финансирования: от 50 тысяч сомов;
  • срок: до 72 месяцев.

Вознаграждение:

— в сомах от 1,42 процента в месяц*;

— в долларах США от 0,75 процента в месяц*.

*(рассчитывается как арендная плата по договору «Иджара МБ» и зависит от срока и стоимости имущества).

Залоговое обеспечение:

— при первоначальном взносе от 30 процентов от стоимости имущества — гарантией погашения выступает приобретаемое имущество;

— при первоначальном взносе менее 30 процентов — требуется дополнительный залог (недвижимое имущество);

— для специфического оборудования — в качестве обеспечения необходимо предоставить здание с землей, где оно будет установлено.

«Иджара МБ Бизнес» — это возможность получить в аренду с последующим выкупом необходимое для бизнеса имущество на выгодных условиях, по исламским принципам финансирования!

Подробности:

на сайте rsk.kg

по телефону 9111

или в отделениях ОАО «Элдик Банк».

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332397/
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