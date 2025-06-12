В Кыргызстане впервые среди банков запускается новый исламский финансовый продукт — «Иджара МБ — Бизнес»
ОАО «Элдик Банк» в рамках исламского окна представляет новый продукт — «Иджара МБ — Бизнес» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Цель финансирования:
Аренда имущества с последующим выкупом по договору Иджара мунтахийя биттамлик (Иджара МБ), включая:
— все виды сельскохозяйственной техники и навесного/прицепного оборудования,
— специализированную технику,
— промышленное/технологическое/производственное и иное оборудование,
— здания, сооружения и иное имущество для бизнеса.
Условия финансирования:
- первоначальный взнос: от 10 процентов от стоимости имущества (используется как первый платеж);
- сумма финансирования: от 50 тысяч сомов;
- срок: до 72 месяцев.
Вознаграждение:
— в сомах от 1,42 процента в месяц*;
— в долларах США от 0,75 процента в месяц*.
*(рассчитывается как арендная плата по договору «Иджара МБ» и зависит от срока и стоимости имущества).
Залоговое обеспечение:
— при первоначальном взносе от 30 процентов от стоимости имущества — гарантией погашения выступает приобретаемое имущество;
— при первоначальном взносе менее 30 процентов — требуется дополнительный залог (недвижимое имущество);
— для специфического оборудования — в качестве обеспечения необходимо предоставить здание с землей, где оно будет установлено.
«Иджара МБ Бизнес» — это возможность получить в аренду с последующим выкупом необходимое для бизнеса имущество на выгодных условиях, по исламским принципам финансирования!
Подробности:
на сайте rsk.kg
по телефону 9111
или в отделениях ОАО «Элдик Банк».
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.