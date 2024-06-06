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Бизнес

Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!

Вы просили, мы сделали! Государственный сотовый оператор MEGA объявляет о продлении бесплатного обслуживания для пользователей инновационного сервиса контрольно-кассовых машин с уникальной функциональностью MegaKassa. Акция продлится до 31 августа 2024 года.

MegaKassa — это удобный инструмент для упрощенного налогового режима, предоставляющий возможность онлайн-передачи данных в налоговые органы в соответствии с требованиями ГНС КР, вступившими в силу 8 апреля 2022 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчеты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.

Важно! Подключение пользователя осуществляется БЕСПЛАТНО.

Сервис MegaKassa доступен для пользователей IOS и Android.

MegaKassa — ваш надежный партнер для ведения бизнеса, который обеспечит прозрачность и эффективность в сфере налогового учета.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295985/
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